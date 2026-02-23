Roban cables de bajada eléctrica

La Cooperativa de Electricidad comunicó que, a raíz de reiterados robos de cableado de bajada a tierra registrados en los últimos días, se produjeron interrupciones en el servicio y situaciones de alto riesgo para quienes manipulan las instalaciones.

En la zona rural del Partido se registraron cuatro hechos puntuales de sustracción de cableado en transformadores trifásicos. Estos actos no solo ocasionaron perjuicios técnicos y económicos al sistema eléctrico local (con afectación en el suministro), sino que provocaron un riesgo grave de electrocución para las personas que cometieron los robos y/o daños.

Ante esta situación, la Cooperativa diagramó una serie de acciones que incluyen patrullajes nocturnos en las áreas afectadas y el refuerzo en las inspecciones de mantenimiento y seguridad de los equipos. Además, coordinó una serie de acciones con las fuerzas de seguridad local con el objetivo de intensificar las tareas de prevención y persecución de estos hechos.

Desde la institución solicitaron colaboración a los usuarios para:

No manipular ni acercarse a transformadores ni cableado eléctrico.

Informar de inmediato cualquier actividad o situación sospechosa en las cercanías de instalaciones eléctricas.

Difundir entre familiares y vecinos el riesgo que implican estas conductas.