Robaron elementos de riego de un galpón

En la mañana de este lunes, el propietario de un galpón ubicado en calle 26 entre Av. René Favaloro y 15 fue víctima de un robo.
Según pudo saber Radio 100.9, autores hasta el momento no identificados se apoderaron de elementos utilizados para el riego. Si bien hasta el momento no se pudo precisar el monto de lo sustraído, la cifra sería muy elevada por el valor que tiene este tipo de elementos.
Un dato aportado por el propietario y que puede ayudar a la investigación, el lugar está dotado por cámaras de seguridad. Fue radicada la denuncia en la Estación de Policía Comunal.
Nota en desarrollo.