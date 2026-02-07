Robaron un Volkswagen Gol que estaba estacionado en la vía pública

Un automóvil Volkswagen Gol fue sustraído durante la madrugada de este sábado mientras se encontraba estacionado en la vía pública, sobre la calle 2 entre 9 y 11.

Según se pudo establecer, el hecho se habría producido entre las 3:15 y las 3:45. El vehículo, un Gol color gris, de tres puertas, modelo 2000, dominio DLB 159, estaba estacionado frente al domicilio de su propietario, quien no cuenta con garaje.

Al salir de su vivienda para dirigirse a trabajar, el damnificado advirtió que el rodado ya no se encontraba en el lugar, por lo que dio inmediato aviso a las autoridades.

El automóvil presenta características particulares que podrían facilitar su identificación, entre ellas una margarita amarilla en el baúl, signos de desgaste por el sol en el capot y falta de laca en la pintura.

La denuncia fue radicada en la Estación de Policía Comunal. Cualquier persona que pueda aportar información puede comunicarse con su propietario, Daniel Montiel, al teléfono 2266-525746.