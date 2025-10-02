San Agustín celebrará su 116° aniversario con una gran fiesta popular

Con motivo del 116° aniversario de la localidad de San Agustín, el próximo sábado 11 y domingo 12 de octubre se desarrollará una nueva edición del tradicional festejo, que año tras año convoca a miles de personas de Balcarce y la región.

Organizado por la Delegación Municipal y la comunidad en general, el evento se perfila como uno de los encuentros más esperados del calendario local, luego del rotundo éxito alcanzado en las cuatro ediciones anteriores, que lograron superar ampliamente todas las expectativas en cuanto a participación y calidad artística.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un variado programa de actividades culturales, espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas y feria de emprendedores. Además de un patio de comidas con múltiples opciones, estarán presentes pilcheros, puesteros, artesanos y juegos para niños, consolidando un entorno ideal para el encuentro familiar y comunitario. La entrada será libre y gratuita.

Programación – Sábado 11

Las actividades comenzarán a las 18 horas con la apertura del escenario principal. A lo largo de la noche, se presentarán diferentes agrupaciones folclóricas junto a destacados artistas como Comunidad Legüera, Los Carperos, Julián Arilla, Alma Errante, La Carpe Diem, Daniel y Alan Lezica y Valeria López Vila. El cierre musical está previsto para las 00:30 y estará a cargo de Miguel Ángel, quien brindará un show con gran despliegue escénico.

Domingo 12

La jornada del domingo comenzará temprano, con el izamiento de la bandera nacional a las 10 en la plaza “9 de Julio”. A las 10:30, tendrá lugar el desfile institucional y criollo, que recorrerá las calles del pueblo con la participación de entidades locales, centros tradicionalistas y representantes de diversas instituciones.

A partir de las 13 horas, se compartirá una vaquillona con cuero, uno de los platos típicos más esperados por los asistentes. Luego, desde las 14 horas, habrá reconocimientos a vecinos e instituciones locales y se retomarán las presentaciones artísticas en el escenario central, con la participación de Matías Correa, Enzo Carmona, Kuyay, Sebastián Briz y su conjunto, Darío Maldonado, Anabela y Banda Libre, y Carlos Ramón Fernández. El gran cierre musical estará a cargo de Los del Fuego, quienes se presentarán a las 20:30 horas, poniendo el broche de oro a dos días de celebración.

Desde la organización destacaron la amplia convocatoria alcanzada en las ediciones anteriores y expresaron su expectativa de superar nuevamente los niveles de asistencia, consolidando a San Agustín como un punto de referencia en materia de eventos populares en el distrito.