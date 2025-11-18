Sanagustinense recibió premio “Héctor Bertorello” y fue recibida por el Intendente

El intendente Esteban Reino recibió en su despacho a la doctora sanagustinense Anabela Carnicero para saludarla y felicitarla por el premio “Héctor Bertorello” a la mejor tesis doctoral en polímeros de la Argentina, correspondiente al período 2023-2025. El reconocimiento le fue otorgado recientemente durante el XVII Simposio Argentino de Polímeros, realizado en la provincia de Salta.

El proceso de selección del galardón se desarrolla en dos etapas. En una primera instancia, el país se divide en cinco regiones, donde jurados especializados eligen la mejor tesis de cada zona. Posteriormente, las seleccionadas avanzan a la competencia nacional, en la que se evalúan los informes finales y el orden de mérito de las investigaciones. La tesis de Carnicero fue una de las cuatro finalistas y resultó finalmente distinguida como la mejor del país, en una evaluación que subrayó su excelencia académica y sus aportes al desarrollo científico.

Carnicero estuvo acompañada en la visita por la delegada municipal de San Agustín, Mariángeles Pietrantuono.