Radio Puntonueve realiza una cobertura especial en vivo desde EduCoAgro

Este jueves comienza la 12ª edición de EduCoAgro, la muestra Educativa, Agropecuaria y Comercial que se desarrolla en Balcarce, y Radio Puntonueve estará presente con una cobertura especial en vivo durante toda su programación.

La emisora transmitirá desde el nuevo gimnasio cubierto de la Escuela Agraria San José, donde se instalará el estudio de la radio. Desde allí se realizarán entrevistas y se recogerán testimonios de los protagonistas de la exposición.

Además, móviles de Puntonueve recorrerán los distintos sectores del amplio predio para llevar a la audiencia información y testimonios de las actividades que se desarrollen durante la muestra.

La cobertura será posible a partir del acompañamiento de empresas e instituciones locales que vuelven a confiar en la propuesta de la emisora.

EduCoAgro es organizada de manera conjunta por la Escuela Agraria San José y la Asociación Civil Agricultores Unidos de Balcarce, con el auspicio principal de McCain Argentina.