Mangoni: «Estar al nivel de pilotos como Agustín Canapino y Julián Santero, que son de élite, me pone muy feliz»

El Turismo Carretera abrió en San Luis la etapa de play-off y Santiago Mangoni terminó en el tercer puesto de la final, misma posición que ocupa en la Copa de Oro. “El domingo lo pudimos revertir por el funcionamiento del auto y por estar bien concentrado en cada momento”, indicó el piloto de Balcarce.

Sobre el desarrollo del fin de semana explicó: “El sábado el primer entrenamiento fue muy bueno. En el segundo, por querer mejorar el auto, perdimos un poquito el rumbo, así que para clasificar volvimos todo a la primera puesta a punto y funcionaba bien. En clasificación cometí algún exceso que no me permitió estar más adelante. En la serie aproveché la detención de Werner y avancé un puesto. En la final pude superar a Greer en un lanzamiento y después ir al ritmo de los tres punteros”.

Mangoni también valoró el trabajo en la previa: “Se cambiaron muchísimos elementos por los problemas de falla que habíamos tenido. Martín Costanza en el motor trabajó un montón y se notó una mejoría en la potencia. Eso siempre se ve en la pista”.

Respecto a la competencia con su compañero de equipo, Agustín Canapino, sostuvo: “Cuanto más cerca pueda estar, mejor. El nivel de él es el máximo que se puede tener. En esta carrera, con los cambios que hicimos, siento que fue una de las veces que más cerca estuve de su nivel”.

El balcarceño reconoció la importancia del circuito puntano en su trayectoria: “En San Luis gané en 2019, en 2022 salí tercero, en 2023 segundo y este año tercero. Es un circuito que me da buenos resultados”.

De cara a lo que resta del play-off afirmó: “Yo creo que son cuatro oportunidades. Cuando el auto funciona, tal vez caés en una carrera mejor que otra y tenés la chance de ganar. Tengo que estar muy atento y muy fino para aprovechar esa oportunidad”.

Mangoni concluyó: “No soy profesional de esto, vivo de otra cosa. Estar al nivel de pilotos como Agustín Canapino y Julián Santero, que son de élite, me pone muy feliz. Tengo que seguir trabajando para estar siempre al nivel de los mejores”.