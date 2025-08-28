Se acerca la tormenta de Santa Rosa: anuncian lluvias intensas y ráfagas de hasta 85 km/h en la región

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la formación de una ciclogénesis que afectará entre sábado y domingo. Balcarce y la zona podrían recibir más de 120 milímetros de agua.

El mismo informó que durante el fin de semana existe una alta probabilidad de que se produzca un episodio de ciclogénesis que traerá lluvias de variada intensidad y vientos fuertes. Por la fecha, el fenómeno se asocia con la tradicional tormenta de Santa Rosa.

La última semana de agosto presentó condiciones similares a la primavera, con cielo despejado, viento norte y temperaturas en ascenso. Sin embargo, sobre el cierre del mes se espera un cambio brusco: precipitaciones que podrían ser abundantes y ráfagas que alcanzarían entre 50 y 60 km/h.

La ciclogénesis implica la formación de un sistema de baja presión que genera chaparrones y tormentas en distintas zonas del país. Según el SMN, el sábado por la tarde-noche comenzarían las lluvias aisladas, con temperaturas entre 10°C y 13°C y ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h. Para el domingo, la probabilidad de tormentas aumentará y se mantendrá durante toda la jornada, con vientos que podrían intensificarse hasta los 60 km/h.

El jueves y el viernes previos ya se anticipa un incremento de la nubosidad y de la intensidad del viento, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h, aunque con temperaturas máximas de entre 18°C y 20°C.

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, este período de inestabilidad coincidente con la tormenta de Santa Rosa podría dejar hasta 120 milímetros de agua acumulada en la zona de Balcarce/Mar del Plata, lo que supera el promedio de lluvias de todo agosto, acompañado por ráfagas de viento del este que alcanzarían los 85 km/h.