Se activó botón antipánico: un masculino aprehendido

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce se hizo presente en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles 24 y 15, tras un alerta emitido por el Centro de Monitoreo (COM), donde se informaba la activación de una aplicación antipánico por parte de una femenina, quien advertía que su ex pareja se encontraba en el exterior del domicilio.

Arribados al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un masculino, constatando que el mismo se hallaba incumpliendo una medida cautelar vigente de prohibición de acercamiento.

El aprehendido fue puesto a disposición del magistrado interviniente. El titular de la UFI de Flagrancia, Dr. Arévalo, dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de Desobediencia y su posterior libertad.