10.3 C
Balcarce
miércoles 10, septiembre, 2025
Se anuncia corte de energía para este jueves

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos a realizarse en líneas de baja tensión, se concretará un corte de suministro eléctrico este jueves 11 en el horario de 07:30 a 11:00.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

· Calle 11 de Bv. G Chavez a calle 8, ambas veredas.

Calle 9 de calle 14 a calle 8 vereda par.

Calle 14 de calle 13 a calle 9 vereda par.

Calle 12 de calle 7 a calle 15 vereda impar.

Calle 12 de calle 9 a calle 13 vereda par.

Calle 10 de calle 9 a calle 13 vereda impar.

Calle 10 de calle 9 a calle 11 vereda par.

