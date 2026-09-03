Se anuncian cortes de energía para este viernes

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos sobre líneas de baja tensión, se efectuará un corte de suministro eléctrico este viernes 4 en el horario de 7:30 a 12:30.
Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:
· Calle 21 entre 24 y 26, vereda impar
· Calle 21 entre 24 y Av. Suipacha (32), vereda par
. Calle 24 entre 19 y 23, vereda par
. Calle 26 entre 21 y 23, vereda par
También habrá otro corte en el mismo horario que afectará los siguientes sectores.
· Paraje El Verano
· Zona San Simón
· Paraje El Quebracho
Quedaran afectados servicios como: Tambo Diesil, Establecimiento Los Berros, Planta de Silos cruce de rutas 226 y 227, Hotel La Estrella, La Morocha, entre otros sectores.