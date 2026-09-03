Se anuncian cortes de energía para este viernes

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos sobre líneas de baja tensión, se efectuará un corte de suministro eléctrico este viernes 4 en el horario de 7:30 a 12:30.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

· Calle 21 entre 24 y 26, vereda impar

· Calle 21 entre 24 y Av. Suipacha (32), vereda par

. Calle 24 entre 19 y 23, vereda par

. Calle 26 entre 21 y 23, vereda par

También habrá otro corte en el mismo horario que afectará los siguientes sectores.

· Paraje El Verano

· Zona San Simón

· Paraje El Quebracho

Quedaran afectados servicios como: Tambo Diesil, Establecimiento Los Berros, Planta de Silos cruce de rutas 226 y 227, Hotel La Estrella, La Morocha, entre otros sectores.