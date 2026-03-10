Se anunció entrega de mercadería en Desarrollo Social

La Secretaría de Desarrollo Social informa el cronograma de una nueva entrega de mercadería destinada a los vecinos de distintos barrios de la ciudad. La distribución se realizará en la sede ubicada en la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y calle 12, en horario de 8 a 12.

El operativo se desarrollará de la siguiente manera:

Lunes 16 de marzo: recibirán los vecinos correspondientes al sector del CIC 1.

Martes 17: será el turno de los residentes allegados al CIC 2.

Miércoles 18: la entrega abarcará las zonas de “Independencia” y “General San Martín”.

Jueves 19: podrán retirar sus módulos alimentarios los habitantes de “General Belgrano” y del Barrio Oeste Gendarmería Nacional.

Viernes 20 de marzo: cerrarán la semana los vecinos del sector correspondiente a los barrios “Hipólito Yrigoyen” y “General Balcarce”.

Desde la repartición municipal se solicita a los beneficiarios respetar las fechas asignadas para facilitar el proceso de entrega.