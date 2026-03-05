Se coloca alambrado perimetral de seguridad en el Kartódromo Juan Manuel Fangio

La comisión directiva del Auto Club Balcarce continúa realizando trabajos en el Kartódromo Juan Manuel Fangio con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad tanto para los pilotos como para el público.

En ese marco, se comenzó a colocar un alambre perimetral en la curva conocida como “El Molino”, un sector del circuito donde los pilotos llegan con alta velocidad antes de doblar. La medida apunta a reforzar la protección en uno de los puntos considerados más exigentes del trazado.

Además, desde la institución confirmaron que el mismo tipo de cerramiento también se instalará en la curva que da espaldas a la sierra, otro de los sectores del kartódromo donde se busca optimizar las condiciones de resguardo.

En diálogo con Puntonueve Noticias, el presidente de la entidad, Julio Álvarez, explicó que la decisión apunta a fortalecer la seguridad general del escenario. Según detalló, el cerco perimetral permitirá evitar que un karting o algún elemento que pudiera desprenderse llegue hasta el sector del público.

Por otra parte, Álvarez destacó avances vinculados al calendario deportivo tras la última Fiesta Nacional del Automovilismo. En ese sentido, indicó que representantes de la categoría Rotax Max Challenge —de alcance nacional— visitaron el circuito y se fueron con la promesa de concretar una competencia en Balcarce.

Asimismo, adelantó que el campeonato de AZK Karting tendría previsto presentarse en el kartódromo local durante el mes de junio, lo que marcaría una nueva actividad deportiva en el tradicional escenario balcarceño.