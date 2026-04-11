Se colocó cartelería en el Geoparque “Pun Antü”

Se incorporó nueva cartelería en el Geoparque “Pun Antü”, con el objetivo de mejorar la experiencia de quienes visitan este espacio y fortalecer su valor educativo y ambiental.

En esta etapa, se instalaron cuatro carteles destinados a la identificación de distintos sectores del predio, entre ellos el Centro de Interpretación “Oscar Martín”, los horarios de apertura y cierre, la pérgola y el bicicletero.

Asimismo, desde el área se adelantó que próximamente se continuará avanzando con la incorporación de nueva señalética, vinculada a la identificación de las especies arbóreas implantadas en el lugar, reforzando el perfil educativo del geoparque.

En este sentido, Santiago Garrido, referente ambiental del área, expresó que “seguimos consolidando el Geoparque `Pun Antü´ como un espacio de encuentro, educación y conciencia ambiental. La incorporación de cartelería no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también nos permite comunicar el valor ambiental e histórico del lugar, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y su entorno.”