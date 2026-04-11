sábado 11, abril, 2026

Se colocó cartelería en el Geoparque “Pun Antü”

Se incorporó nueva cartelería en el Geoparque “Pun Antü”, con el objetivo de mejorar la experiencia de quienes visitan este espacio y fortalecer su valor educativo y ambiental.

En esta etapa, se instalaron cuatro carteles destinados a la identificación de distintos sectores del predio, entre ellos el Centro de Interpretación “Oscar Martín”, los horarios de apertura y cierre, la pérgola y el bicicletero.

Asimismo, desde el área se adelantó que próximamente se continuará avanzando con la incorporación de nueva señalética, vinculada a la identificación de las especies arbóreas implantadas en el lugar, reforzando el perfil educativo del geoparque.

En este sentido, Santiago Garrido, referente ambiental del área, expresó que “seguimos consolidando el Geoparque `Pun Antü´ como un espacio de encuentro, educación y conciencia ambiental. La incorporación de cartelería no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también nos permite comunicar el valor ambiental e histórico del lugar, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y su entorno.”

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