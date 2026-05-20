ARBal recordó la obligación de realizar el alta municipal tras transferencias de vehículos

La Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) informó que los contribuyentes que realicen transferencias de automotores hasta modelo 2015 y adquisiciones o transferencias de motovehículos modelos 2000 a 2026 inclusive deberán acercarse al Palacio Municipal para efectuar el trámite de alta correspondiente.

Desde el organismo indicaron que el objetivo es regularizar la situación tributaria de los vehículos alcanzados por la medida, por lo que solicitaron a los vecinos cumplir con el trámite en tiempo y forma.

Para concretar la gestión, los interesados deberán presentar la documentación necesaria que acredite la titularidad del vehículo.

ARBal recordó que este procedimiento resulta obligatorio para mantener actualizados los registros municipales y evitar inconvenientes administrativos vinculados a los tributos correspondientes.