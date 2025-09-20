Se disputó parcialmente la 17ª fecha del Torneo Oficial 2025

Este sábado se llevó a cabo la primera jornada de la 17ª fecha del Torneo Oficial 2025 – Copa “Centenario Club Atlético San Agustín”, organizada por la Liga Balcarceña de Fútbol.

En el Estadio “Antonio Cerono”, Racing FC venció 3-0 a Atlético San Agustín, con goles de Imanol Giménez y Ezequiel Petti, quien convirtió en dos oportunidades.

En la cancha “Néstor Fabrizzi”, Boca Juniors y FC Agrarias empataron 1-1. Agustín Paggi anotó para Agrarias, mientras que Ezequiel Toledo marcó para Boca.

Los partidos programados para este domingo fueron suspendidos por las malas condiciones climáticas. Los encuentros pendientes son:

Deportivo Los Pinos vs. Amigos Unidos

Ferroviarios vs. Atlético San Manuel

San Lorenzo vs. Sportivo Trabajo Mitre

La reprogramación de estos compromisos será definida por la Liga Balcarceña en la reunión del próximo martes.