Se extendió hasta el 30 de septiembre regularización por deuda

OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad dio a conocer que se extendió hasta el 30 de septiembre el plan de regularización de deuda.

El plan incluye quitas de importes equivalentes al 100% de los intereses por mora para pagos de contado, como así también la posibilidad de acceder a planes de pago de 6 o 12 cuotas contrafactura mensual.

Con el objetivo de dar a conocer los beneficios antes mencionados a toda la comunidad y evitar mayores costos que se podrían generar por restricciones del servicio o inicio de acciones legales se enviarán emails, mensajes de texto y vía WhatsApp, avisos de deuda e intimaciones de pago postales y llamados telefónicos.

Para más información, se encuentran habilitados los siguientes medios de contacto:

· WhatsApp 2266 540793

· Teléfono 0810 345 4340

· Email consultas@osebal.com

· Horario de atención en oficina comercial de calle 17 N° 495: lunes a viernes de 7:30 a 13:30 hs

