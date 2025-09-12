Se inauguró una nueva edición EducoAgro con amplio respaldo de instituciones

Este mediodía, se dio apertura oficial a una nueva edición de EducoAgro, el evento educativo-productivo que ya se consolida como una referencia en la región. La jornada inaugural contó con la participación de representantes del Colegio “San José”, organizador de la propuesta, así como miembros de Agricultores Unidos, quienes apoyan activamente esta iniciativa que vincula el ámbito académico con el sector agropecuario.

El intendente Esteban Reino estuvo presente en el acto, destacando el crecimiento sostenido de la muestra a lo largo de los años. Subrayó el valor de este tipo de experiencias para los jóvenes, remarcando su papel en la transmisión de saberes vinculados a la identidad local y al trabajo con la tierra.

El jefe comunal elogió el compromiso de la comunidad educativa y rural, y expresó que EducoAgro se ha transformado en un motor de interés no sólo para Balcarce, sino también para localidades vecinas, posicionándola como un punto de encuentro clave para compartir conocimientos, innovación y cultura productiva.

Con una grilla de actividades que abarca desde exposiciones hasta talleres interactivos, la propuesta promete atraer a estudiantes, productores y público general desde hoy y hasta el domingo.