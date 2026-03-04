Se prendió fuego tractor que cortaba pasto en la Ruta Nacional 226

En la mañana de este miércoles, poco antes de la hora 10, se registró un principio de incendio en un tractor perteneciente a la empresa Corredores Viales S.A., en el kilómetro 72 de la Ruta Nacional 226.

Según la información recabada, el vehículo se encontraba realizando tareas de corte de pasto sobre la banquina cuando, por causas que aún se tratan de establecer, comenzó a incendiarse.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, que llevó adelante tareas para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propague. Además, efectivos del Destacamento Vial ordenaron el tránsito en la zona para prevenir inconvenientes y garantizar la seguridad de quienes circulan por el sector.

No se reportaron heridos. Los daños fueron totales.