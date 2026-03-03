Se presentaron actividades por el «Día de la Mujer»

En la mañana de este martes, en la “Sala de los Intendentes”, la Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer el programa preparado para conmemorar el 8 de marzo, con una amplia propuesta y que tendrá como eje central la participación comunitaria.

La titular del área, Paola Moreno, acompañada por los agentes Silvia Santamaría y Carlos Panaggio, explicó los alcances de la agenda prevista e invitó especialmente a la comunidad a sumarse a cada encuentro.

“El domingo 8 de marzo comenzaremos con una jornada en Plaza Libertad, pensada como una tarde de esparcimiento”, expresó Moreno. Y subrayó: “La invitación es para toda la familia. Nos encantaría que se acerquen con su reposera y el mate para compartir un momento recreativo, celebrando a las mujeres”.

La actividad principal se desarrollará de 16 a 20 con stands, muestras, clases abiertas, propuestas artísticas, espacios de meditación y espectáculos musicales. Panaggio remarcó que se buscó otorgar protagonismo a cada iniciativa. “Decidimos presentar las acciones por separado para que cada una tenga la relevancia que merece. Son propuestas participativas, inclusivas y de gran nivel”, señaló.

Entre las alternativas previstas habrá danzas folklóricas, con enseñanza de zamba y chacarera dedicadas a figuras femeninas, talleres de conciencia corporal, expresión artística y exhibiciones de instituciones educativas y organizaciones locales. El cierre contará con números musicales en vivo.

Santamaría destacó el carácter innovador del encuentro: “Es la primera vez que se realiza una convocatoria tan amplia. El centro está puesto en la mujer, pero la idea es compartir en familia”. Asimismo, valoró la posibilidad de visibilizar tareas que muchas veces se desarrollan de manera silenciosa: “Descubrimos experiencias muy valiosas que merecen ser conocidas por toda la comunidad”.

La programación continuará el lunes 9, a las 19.30, en la Subsecretaría de Cultura, con la segunda edición de la distinción “Liliana Charafedín”, que reconocerá a mujeres destacadas en distintos ámbitos. “Esta entrega tendrá un alcance más amplio, poniendo en valor trayectorias diversas y ejemplos de superación”, adelantó Panaggio, quien informó que la nómina de homenajeadas será difundida en los próximos días.

En tanto, el lunes 16 de marzo, también a las 19.30 en Cultura, se realizará una videoconferencia abierta al público con María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera. Durante el encuentro compartirá detalles sobre la causa y su lucha constante en la búsqueda de su hija. Desde el área indicaron que será una instancia con modalidad participativa, permitiendo preguntas del público.

Finalmente, Moreno reiteró la convocatoria abierta: “Más allá de que el 8 de marzo es una fecha emblemática, queremos celebrarlo durante todo el mes, generando espacios de encuentro y reflexión. Esperamos que las familias nos acompañen y hagan suyo cada uno de estos momentos”.