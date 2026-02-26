Se presentó la obra de remodelación del Servicio de Oncología

En la mañana de este jueves, se realizó la presentación formal de la obra de remodelación del Servicio de Oncología que funcionará en el segundo piso del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”. El espacio ya se encuentra operativo y comenzará a recibir pacientes desde mañana.

El acto contó con la presencia del intendente Esteban Reino, la vecina Cristina Díaz, impulsora de la iniciativa, el director asociado del nosocomio Javier Reino, el director Gabriel Angelini y la responsable del área de Administración, Sofía Gianetti, entre otros integrantes del equipo de salud y colaboradores.

Confianza

En primer término, el jefe comunal valoró el trabajo conjunto que permitió concretar el proyecto. “Es un reclamo que tenía la sociedad de Balcarce. Nosotros escuchamos”, expresó, y remarcó que si bien desde la gestión se llevaron adelante las acciones necesarias junto a directivos, arquitectos y personal del hospital, el impulso fundamental provino de la comunidad.

En ese sentido, subrayó el compromiso de Díaz: “En el caso de Cristina, que es una vecina con esta inquietud de mejorar a los pacientes oncológicos, es quien se puso al hombro de esta tarea, consiguió donaciones, nosotros aportamos lo que podíamos, y hoy esto es una realidad”. Asimismo, agradeció a las empresas y vecinos que colaboraron con equipamiento y detalles de ambientación, como cortinas, un televisor y obras de la artista local Paula Sánchez. “La comunidad de Balcarce sigue confiando; los recursos que consiguen los vecinos se destinan donde se tienen que destinar”, afirmó.

En primera persona

Al tomar la palabra, Díaz compartió su experiencia personal como paciente oncológica y explicó el origen de la propuesta. “Yo soy una enferma de cáncer, pasé por todo esto, y siempre digo que tiene que ser un lugar agradable”, señaló. Recordó que en otra ciudad había conocido un espacio adecuado para este tipo de tratamientos y se propuso replicarlo en Balcarce: “Balcarce tiene que tenerlo, no puede ser que no tengamos”.

La vecina relató que el proyecto comenzó con una idea más ambiciosa, aunque luego se optó por una primera etapa posible de concretar. “Empezamos con algo más chico, que tuviese un principio y un final como lo tiene hoy”, indicó. De igual manera, adelantó que la intención es continuar embelleciendo sectores del hospital con la participación de artistas locales, y completar el equipamiento con más bombas de infusión y mobiliario. “Este lugar pasamos todos. Siempre tenemos que primero ir al hospital de Balcarce; después nos derivan, pero siempre caemos acá”, reflexionó, al tiempo que retribuyó el acompañamiento de su familia, colaboradores y la comunidad en general.

Recursos humanos

Por su parte, el director asociado sostuvo que la mejora del área era una necesidad prioritaria. “Era un punto que teníamos que de alguna forma darle una calidad de servicio, mejorarlo”, alegó, y acentuó el trabajo cotidiano del equipo: “No solamente se necesita dinero, sino recursos. Y hay un equipo de trabajo que realmente responde muy bien”. Confirmó además que el sector “ya está operativo al 100%”.

Finalmente, el director del hospital enmarcó la obra dentro de un plan más amplio de mejoras edilicias. “Cuando una gestión que tiene la obligación de hacer que las cosas sucedan se pone a trabajar con una comunidad que tiene ganas de emprender, las cosas suceden”, aseveró. Puntualizó que esta intervención constituye la primera etapa de una reforma integral que continuará en el primer piso, tras las mejoras ya concretadas en otros sectores del edificio.

“Poquito a poco vamos encaminados a subir la calidad de nuestras prestaciones, que es el objetivo que tenemos”, concluyó, al recalcar el compromiso del equipo asistencial y el acompañamiento permanente de la comunidad para fortalecer el sistema de salud local.