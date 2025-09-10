Se realizó el acto por el «Dia del Maestro» en el Teatro

Esta mañana, el Teatro Municipal «Luis A. Conti» fue escenario del acto oficial por el “Día del Maestro”, organizado de manera conjunta por la Escuela Primaria N° 10 «Malvinas Argentinas», el Jardín de Infantes N° 906 «Paula Albarracín» y la Escuela de Educación Secundaria N° 10 «La Estación».

La ceremonia no solo rindió homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento y a todos los docentes en ejercicio, sino que también incluyó momentos de fuerte contenido emocional, como la toma del voto profesional a los docentes titularizados durante el ciclo lectivo 2025 y el reconocimiento a quienes accedieron al beneficio jubilatorio entre septiembre de 2024 y agosto de 2025.

En un contexto de profundo respeto y solemnidad, el acto comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia, incluyendo la de docentes jubilados del distrito. La exinspectora del Nivel Inicial, Sonia Rodríguez, tuvo el honor de portar la enseña nacional, como reconocimiento a su extensa trayectoria. Fue escoltada por Hugo Ferrino y María de los Ángeles Cerono.

En representación de la Escuela Primaria N° 10, su directora, profesora Ana Bernal, expresó: “Cada 11 de septiembre recordamos a Sarmiento y, con él, los valores que nos legó: la perseverancia, la dedicación, el amor por el saber. Hoy, más que nunca, necesitamos transmitir estos valores en nuestras aulas para formar ciudadanos comprometidos, solidarios y justos”.

La interpretación del Himno Nacional estuvo a cargo de Maximiliano Daruch, acompañado en lengua de señas por la auxiliar Graciela Calvo y la estudiante Alma Paradiz, de 5° año. También se entonó el Himno a Sarmiento, en honor al considerado padre de la educación argentina.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a docentes fallecidos, entre ellos la recordada Patricia Peralta, quien se desempeñara como maestra en la Escuela Primaria N° 16 y como directora en la N° 8. La docente Susana Vargas ofreció unas palabras en su memoria, visiblemente conmovida, recordando “su compromiso inquebrantable con la educación pública y con cada niño que pasó por su aula”.

También se evocó a las docentes Blanca Raquel Golburu, Nora Cristina González, Elba Beatriz Loscalzo y Nélida Beatriz Testa, con un minuto de silencio en reconocimiento a su labor y legado.

Reconocimiento

La presidenta del Consejo Escolar, María Teresa Cerono, en representación del Departamento Ejecutivo, destacó el valor social del rol docente: “Hoy honramos a quienes eligieron uno de los caminos más nobles: enseñar. En un mundo que cambia vertiginosamente, el rol del maestro sigue siendo insustituible. No hay tecnología que pueda reemplazar la mirada empática, el acompañamiento, el ejemplo. Educar sigue siendo, esencialmente, un acto de amor”.

También dirigió unas palabras a los docentes que se jubilan este año: “Ustedes sembraron mucho más que contenidos: sembraron valores, sueños, caminos. Gracias por tantos años de compromiso”.

Y dio la bienvenida a quienes titularizaron sus cargos: “Hoy hacen una promesa, no solo profesional, sino ética y humana. Que nunca les falte la vocación ni el deseo de transformar vidas”.

Promesa y distinciones

La Inspectora Jefa Distrital, Lic. Juana Benítez, fue la encargada de tomar el voto profesional a los nuevos docentes titulares, quienes, desde sus lugares, reafirmaron su compromiso con la enseñanza pública, gratuita, inclusiva y de calidad.

Posteriormente, se realizó el reconocimiento a docentes jubilados del distrito. Subieron al escenario para recibir sus distinciones de manos de la Secretaria de Asuntos Docentes, Paula Meschino, entre otros funcionarios del ámbito educativo. El momento fue acompañado por un cálido y prolongado aplauso por parte de toda la comunidad presente. Se trata de: Alejandra Alustiza, Liliana Acosta, Marita Antonelli, Alejandra Bibbo, Marcela Balinotti, María de los Ángeles Cerono, María Lilian Bianco, Paola Ferrino, Teresa Rosana Capeccio, Cristina Fioriti, Patricia Elena Erbeta, Nilda Elena Geoffre, Hugo Ferrino, María Celina Giannotti, José Hermandinger, Mario Gómez Adobatti, Silvia Magaz, Mariana González, Andrea Montoya, Virginia González, Nadia Patane, Gusta Losa, Sandra Puebla, Natalia Luna, Patricia Malen, María Fernanda Molina, Eleonora Moltedo, Perla Analía Panaggio, Ana Claudia Reimonte, Lorena Rodríguez, Sonia Rodríguez, Sergio Rojo, María Susana Sinde, Marcela Taja, Natalia Vuotto y Soledad Ziella.

Reflexión

El cierre artístico del acto estuvo a cargo de una representación conjunta de los niveles inicial, primario y secundario, que buscó reflejar el trabajo articulado entre las distintas etapas educativas y la continuidad pedagógica.

A través de dramatizaciones, música y palabras, los estudiantes y docentes evocaron valores como el amor, la paz, el conocimiento, la igualdad y la esperanza. Se resaltó que enseñar implica mucho más que transmitir saberes: significa dar tiempo, presencia, contención y abrir caminos.

El acto concluyó con un mensaje institucional que instó a renovar el compromiso con una educación significativa y transformadora. En palabras del documento de cierre: “Enseñar con claridad, con sentido y con propuestas que despierten el deseo de aprender, es el mayor acto de justicia educativa que podemos ofrecer. Construyamos juntos escuelas que abracen, enseñen y transformen”.