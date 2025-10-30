Se realizó relevamiento sobre construcción en Los Pinos

La Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal), juntamente con la Dirección de Obras Privadas, llevó a cabo un relevamiento de Derechos de Construcción en la localidad de Los Pinos.

La tarea permitió actualizar información referida a edificaciones existentes y detectar situaciones que requieren regularización. Como resultado, algunos contribuyentes recibirán en los próximos días las notificaciones correspondientes.

Para consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse con:

ARBal: 2266-670536

Obras Privadas: 2266-422119 interno 129