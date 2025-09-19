Se refuerzan controles bromatológicos

Desde la Dirección de Inspección General se han intensificado las tareas de fiscalización sanitaria en establecimientos dedicados a la producción, comercialización y transporte de alimentos. Durante los últimos meses, se detectaron y decomisaron diversos productos en mal estado, así como mercadería con fecha de vencimiento ya superada, en el marco de procedimientos esenciales para preservar la salud de la comunidad.

Con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos, se recuerda a comerciantes, elaboradores y transportistas la importancia de:

Utilizar insumos almacenados correctamente, en espacios limpios y adecuados.

Verificar de forma regular el vencimiento de los artículos en uso y aquellos ofrecidos al público.

Controlar el funcionamiento de los sistemas de refrigeración, evitando que se interrumpa la cadena de frío o se descongelen productos fuera del refrigerador.

Sostener rutinas de higiene, organización y saneamiento tanto en los utensilios y superficies de trabajo como en las instalaciones en general.

Asegurar que toda persona involucrada en tareas de manipulación cuente con el Carné de Manipulador de Alimentos vigente, sin excepción.

Compromiso comunitario

Por otra parte, se invita a la ciudadanía a adoptar hábitos de consumo conscientes, que contribuyan a la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). Para ello se recomienda:

Realizar compras exclusivamente en comercios habilitados, lo cual garantiza que los productos hayan sido sometidos a los controles correspondientes.

Elegir productos que cuenten con rótulo identificatorio, lo que permite rastrear su origen en caso de incidentes sanitarios.

Evitar prácticas que generen contaminación cruzada.

Lavar frutas y verduras con agua segura.

Conservar adecuadamente los alimentos perecederos, manteniéndolos en frío desde el momento de la compra hasta su consumo.

Finalmente, se solicita a los vecinos que ante la detección de productos vencidos, con olor desagradable o mal aspecto se acerquen a Inspección General, ubicada en calle 23 Nº 636, para realizar la denuncia correspondiente.