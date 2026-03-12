Se trabaja en caminos rurales del distrito

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos continúa desarrollando diferentes intervenciones destinadas a mejorar la transitabilidad de la red vial rural del distrito, mediante tareas de mantenimiento, reconstrucción y alteo de caminos en distintos sectores.

En ese contexto, el concejal Leandro Spinelli indicó que actualmente se está ejecutando un importante trabajo en el camino que conecta la Ruta Provincial 55 con la Estación Bosch, uno de los trayectos más transitados del corredor vial rural.

Según explicó, en ese sector se llevan adelante trabajos de alteo y reconstrucción del camino con el objetivo de optimizar su estado y garantizar condiciones adecuadas de circulación para productores, transportistas y vecinos que utilizan habitualmente esa vía.

Asimismo, durante la presente semana se iniciaron tareas en el paraje La Esperanza, con el propósito de realizar labores de mantenimiento en distintos tramos del sector de La Brava, mejorando la accesibilidad y el estado general de los caminos.

Las intervenciones también se extienden a la localidad de San Agustín, donde continúan las acciones de conservación de calles, y a la zona de Los Pinos hasta llegar a la Estancia La Plata, donde se ejecutan trabajos de mantenimiento y repaso para recuperar la traza y fortalecer su infraestructura.

Spinelli destacó la predisposición y la profesionalidad de los empleados municipales dedicados a las tareas mencionadas, como también de quienes tienen a cargo su ejecución.