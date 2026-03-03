Se trata en el Concejo el pliego de bases y condiciones para la concesión del Matadero

El Concejo Deliberante comenzó a analizar en las últimas horas el pliego de bases y condiciones para la concesión del Matadero Municipal, un tema que vuelve a instalar el debate político en torno al futuro del establecimiento y la continuidad de sus trabajadores.

Los bloques de los distintos espacios políticos recibieron el documento —de unas 25 páginas— y este lunes por la tarde iniciaron las primeras evaluaciones. Si bien desde el cuerpo legislativo señalaron que aún es prematuro anticipar definiciones, el tratamiento promete generar discusión en las próximas semanas.

En diálogo con Radio Puntonueve, el concejal de Fuerza Patria, Javier Menonne, brindó sus primeras impresiones sobre el texto elevado por el Ejecutivo.

“El texto señala las mejoras que debe realizar la empresa que concesione el Matadero. También se habla de la continuidad de los empleados, que es una cuestión que a nosotros nos preocupaba mucho. Estamos leyendo todo para poder hacer las observaciones que consideremos necesarias y siempre defender el patrimonio de la ciudad y las fuentes laborales, que es lo que más nos preocupa. No está contemplada la venta acá”, expresó el edil.

No obstante, la polémica continúa latente. Menonne explicó que una de las cláusulas establece que la empresa adjudicataria deberá mantener a los empleados legalmente registrados con al menos un año de antigüedad, condición que sería de cumplimiento obligatorio.

En paralelo, trascendió el interés de la empresa Cundir en continuar con la operatoria del Matadero. Esa posibilidad también estaría contemplada dentro del nuevo pliego, que ahora deberá ser evaluado en detalle por los concejales antes de su eventual aprobación.

El debate recién comienza y se anticipa que el eje estará puesto en las garantías laborales y en la preservación de un servicio considerado estratégico para la ciudad.