Se viene la gran fiesta de San Agustín los días 11 y 12 de octubre

La delegación de San Agustín, con el apoyo del municipio, se encuentra ultimando detalles para una nueva edición de la fiesta popular que se desarrollará el sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Según explicó uno de los promotores, Darío Maldonado, la celebración mantendrá el formato habitual: el sábado desde las 18 horas se presentarán artistas locales y regionales, entre ellos Daniel y Alan Lezica, Valeria Vila y Miguel Ángel, además de grupos de Balcarce y Mar del Plata. El domingo, el cierre estará a cargo de «Los del Fuego», Carlos Ramón Fernández, Anabela y Barra Libre, entre otros artísticas.

El evento incluirá además patio gastronómico, feria de artesanos, juegos y el tradicional desfile institucional y criollo. Una de las actividades centrales será la “vaquillona con cuero”, que se servirá gratuitamente como parte de la costumbre que distingue a esta fiesta.

La organización, a cargo de Darío y Mariángeles junto a un amplio equipo de colaboradores, informó que la entrada será libre y gratuita. Como novedad, se implementará un sistema de estacionamiento ordenado con un valor de $2000, destinado a la organización y seguridad del público.

El año pasado, entre sábado y domingo, pasaron por San Agustín más de 20.000 personas. “La fiesta va creciendo año a año y es una oportunidad para que la comunidad disfrute de artistas locales y de renombre, de manera gratuita”, señaló Darío.

En cuanto a la financiación, gran parte se cubre con el aporte del municipio, además de la participación de artesanos, puestos gastronómicos y la publicidad de empresas que se suman al evento.

La organización aclaró que, como toda actividad al aire libre, la realización depende de las condiciones climáticas. En caso de mal tiempo, se evaluará una reprogramación.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con Mariángeles Pietrantuono al 2266 47-9578 o con Darío Maldonado al 2266 54-0451.