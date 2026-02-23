Sebastián Higuera ganó en aguas abiertas

El nadador balcarceño Sebastián Higuera cosechó un nuevo triunfo en su ascendente carrera deportiva y ratificó el buen momento que atraviesa marcado por los logros alcanzados durante el 2025 y lo que va del 2026.

Esta vez se quedó con el triunfo en la exitosa primera edición de la carrera de natación Copa Club Náutico Mar del Plata que se desarrolló en aguas del puerto marplatense.

Higuera compitió en la prueba principal de tres mil metros y se pudo quedar con el triunfo entre los 48 nadadores provenientes de diferentes ciudades de la provincia y CABA. Completó el recorrido en 48`48” y en un final electrizante pudo aventajar por sólo tres segundos a Juan Manuel Cordonier. En tanto, Mariano Binelli ocupó el tercer escalón del podio. También las damas compitieron en esa distancia y se realizó una segunda prueba que fue de sólo 1500 metros.