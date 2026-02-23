Secuestran vehículo en Mar del Plata utilizado para cometer robo en Balcarce

En las últimas horas, personal de la SubDDI, a cargo de la Crio. Inspectora Maira Perrotta, en conjunto con efectivos de la DDI Mar del Plata y del Gabinete Técnico Operativo de la Estación de Policía Comunal, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Génova al 9200 de la ciudad de Mar del Plata.

El procedimiento arrojó resultados positivos, logrando el secuestro del vehículo utilizado por los malvivientes para llegar a la ciudad y posteriormente darse a la fuga, así como también el hallazgo de dinero en efectivo y el secuestro de teléfonos celulares empleados por uno de los involucrados.

El hecho que dio origen a la investigación se registró el pasado 13 de febrero, alrededor de las 17:30 horas, cuando un vecino dejó estacionada su camioneta en avenida Kelly entre 19 y 21 por escasos minutos. Al regresar, constató que autores ignorados habían inhibido el cierre centralizado del rodado y sustraído del interior dinero en efectivo y documentación personal.

Girada la investigación a la SubDDI, el personal de la unidad logró recolectar registros fílmicos aportados por vecinos, lo que permitió identificar el vehículo en el que se movilizaban los autores, quienes serían al menos tres personas. Con apoyo del Centro de Monitoreo Local, se efectuó un seguimiento que determinó que, tras cometer el ilícito, el rodado se dirigió hacia Mar del Plata.

En consecuencia, efectivos de la SubDDI se constituyeron en el Centro de Monitoreo de Mar del Plata, desde donde complementaron las tareas investigativas y lograron establecer el domicilio donde los sospechosos ocultaban el vehículo.

Una vez certificado el lugar, y a través de la UFI local, se solicitaron las órdenes de allanamiento correspondientes, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 1. Cumplimentadas las medidas judiciales, se procedió al secuestro de un automóvil marca Renault, modelo Fluence, y a la identificación de uno de los involucrados, un hombre de 40 años, quien fue notificado de la formación de causa y quedó a disposición de la Justicia.

Asimismo, en el domicilio se incautaron prendas de vestir coincidentes con las observadas en las filmaciones, dinero en efectivo y los teléfonos celulares del investigado, los cuales serán sometidos a pericias.