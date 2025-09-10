Seis jóvenes robaron en un comercio: fueron aprehendidos

En la tarde del miércoles, seis jóvenes —la mayoría de ellos menores de edad— fueron demorados por la Policía luego de sustraer prendas de un comercio de ropa identificado como «Americana Importados», ubicado en calle 19, entre avenida Kelly y calle 16.

De acuerdo a la información recabada por Radio 100.9, los implicados ingresaron al local haciéndose pasar por clientes y comenzaron a tomar prendas en exhibición. La dueña del comercio advirtió la situación, los siguió y, durante la huida, uno de los jóvenes arrojó la ropa sustraída. Posteriormente, la comerciante dio aviso a la Policía.

Se desplegó un operativo cerrojo en la zona. Cuatro de los jóvenes fueron interceptados en la intersección de calles 17 y 14, mientras que los otros dos fueron demorados en calles 13 y 12.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Estación de Policía Comunal, bajo la conducción del subcomisario Gastón Sánchez.