Shalom y Betsabé Lescano competirán en Paraguay

El próximo domingo 5 de octubre, las atletas Shalom y Betsabé Lescano participarán en la Gran Final del Kings Trail Club Series Ao Ao, considerada la carrera trail con mayor convocatoria del país, en Colonia César Barrientos, Paraguay.

La competencia iniciará a las 06:30 AM y contará con tres distancias: 7K, 14K y 21K. Shalom competirá por primera vez en la distancia de 21 kilómetros, mientras que Betsabé lo hará en la de 14 kilómetros.

Ambas atletas tienen previsto viajar el próximo jueves rumbo a Asunción, Paraguay, como parte de su preparación previa a la carrera.

El evento es organizado por @kingstrailclub y forma parte del cierre anual de la serie Ao Ao, que convoca a corredores de distintas regiones.

