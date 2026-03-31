Sin confirmación del regreso de la actividad motor, la ACTC visitó el Fangio

Bajo una persistente llovizna, tal como lo había anticipado Puntonueve Noticias, este martes por la mañana llegaron a Balcarce autoridades de la ACTC para continuar con las inspecciones en el autódromo Juan Manuel Fangio.

La comitiva estuvo encabezada por el presidente de la entidad, Hugo Mazzacane, junto a Roberto Argento, encargado del área de seguridad y habilitación de circuitos, y el médico Rodolfo Balinotti. Por parte del municipio, el intendente Esteban Reino acompañó la recorrida junto a funcionarios locales.

Tras la inspección, se supo que aún no hay una fecha confirmada para el regreso de la actividad automovilística. No obstante, se prevé que la próxima semana arriben pilotos con el objetivo de trabajar en el marcado de los pianos del circuito.

En tanto, el martes 21 de abril, luego de la competencia de Turismo Carretera en Concepción del Uruguay, las autoridades de la ACTC podrían regresar a Balcarce para verificar la finalización de las obras pendientes y ahí resolver una fecha a futuro.

Entre los puntos señalados, se volvió a insistir en la colocación de muñecos de goma como medidas de seguridad, así como en la culminación de los trabajos en el sector de boxes, aspectos considerados clave para avanzar hacia una futura habilitación del trazado.