Siniestro vial entre moto y bicicleta: un herido fue trasladado al Hospital Fossati

Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este jueves en Cereijo y 22 dejó como saldo una persona con golpes que debió ser derivada al hospital.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, el hecho se produjo cuando un hombre que circulaba en bicicleta, y que se dirigía a una entrevista de trabajo, entró en contacto con una motocicleta.

Producto del encontronazo, quien conducía la moto sufrió algunos golpes y fue trasladado al Hospital Municipal Felipe A. Fossati para su atención.

En tanto, el ciclista debió continuar su camino para no perder la posibilidad de acceder a un nuevo trabajo.

En el lugar intervinieron personal de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal.