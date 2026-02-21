Solicitan ayuda para sostener la asistencia alimentaria a familias de la ciudad

La organización social Barrios de Pie atraviesa un momento crítico y lanzó una campaña solidaria para poder continuar con la elaboración de alimentos que cada semana reciben numerosas familias de Balcarce.

El espacio funciona en calle 3 entre 30 y avenida Suipacha (32), donde todos los martes se realiza la entrega de merienda y los jueves se reparten viandas. Además del trabajo cotidiano en el comedor, la organización ha impulsado a lo largo de los años distintas iniciativas comunitarias como la colecta “Abrigo Solidario”, campañas de útiles escolares, jornadas de barrido y recolección de hojas, y tareas de pintura en escuelas y jardines.

Actualmente, su principal herramienta de trabajo —un disco de gran tamaño utilizado para cocinar las viandas destinadas a todas las familias— está a la venta. El elemento había sido prestado hace dos años, pero su propietario necesita venderlo ante la difícil situación económica que atraviesa.

El valor del disco es de 1.500.000 pesos, una suma que la organización no puede afrontar por sus propios medios. Si bien el dueño ofreció un precio menor al habitual por tratarse de un conocido, el monto continúa siendo inalcanzable sin el acompañamiento de la comunidad.

“Es la primera vez que nos dirigimos a las redes sociales para recaudar dinero. Nos encontramos en una situación económicamente muy difícil, pero necesitamos seguir abasteciendo con un plato de comida a todas las familias que nos necesitan”, expresaron desde el espacio.

La colecta se cerrará una vez alcanzado el monto total y, según indicaron, se publicarán todos los detalles de la recaudación para garantizar transparencia.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias:

Alias: Somosbarriosdepie.mp

Titular: Lara Romero

Para consultas o mayor información, también pueden comunicarse con Diego al 2266-510844.

Desde la organización invitaron además a la comunidad a acercarse al lugar para conocer de cerca el trabajo que realizan y solicitaron respeto en los comentarios de la publicación.