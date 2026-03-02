Stoppani: “Los Uber en Balcarce no están habilitados, por lo tanto, si encontramos vehículos serán secuestrados”

En la mañana de este lunes se llevó a cabo una reunión en la Sala de los Intendentes de la Municipalidad entre funcionarios y propietarios de vehículos afectados al servicio de remis, junto a algunos agencieros, con el objetivo de analizar la situación que atraviesa el sector ante la irrupción de la aplicación Uber en la ciudad.

El tema central del encuentro fue el impacto negativo que, según manifestaron los trabajadores, está generando la plataforma en las distintas empresas de remises. En ese marco, el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani, y el responsable del área de Inspección General, Mauricio Aguilar, advirtieron que la aplicación no se encuentra habilitada en el distrito.

Los funcionarios remarcaron que cualquier persona que conduzca un vehículo mediante la aplicación lo está haciendo de manera desleal frente a quienes cumplen con las obligaciones legales y tributarias para prestar el servicio. Asimismo, Stoppani fue enfático al señalar que a quien sea sorprendido transportando pasajeros bajo esta modalidad se le secuestrará el vehículo y se le labrará la correspondiente infracción.

“Por el momento la aplicación no está habilitada en el Partido de Balcarce, por lo tanto no pueden circular”, concluyó el funcionario.

No obstante, durante la reunión también se deslizó que en los próximos 30 días se llevará adelante una inspección para evaluar la situación y analizar posibles medidas en relación al funcionamiento del servicio en la ciudad.