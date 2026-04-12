Tandil: ganó Daniel Espósito por primera vez en el Turismo Sport 1850

El piloto balcarceño Daniel Espósito consiguió este fin de semana su primera victoria dentro del Turismo Sport 1850 Clase B, en el marco de la apertura de la temporada que tuvo lugar en el circuito “La Cascada” de Tandil.

Desde el inicio de la actividad, Espósito mostró un rendimiento sólido que lo posicionó como uno de los protagonistas del fin de semana. En una competencia final marcada por múltiples alternativas en pista, con despistes y toques que modificaron el desarrollo de la carrera, el balcarceño supo mantenerse en la pelea y aprovechar su oportunidad.

El momento clave se dio en la recta principal, cuando un toque entre Mariano Franchesqueti y Daniel Deguer alteró el liderazgo. La maniobra derivó en la exclusión de Deguer (auto N°9), lo que permitió que Espósito heredara la punta. A partir de allí, el piloto local no cometió errores y se encaminó con firmeza hacia la bandera a cuadros para sellar un triunfo tan trabajado como esperado.

También fue destacada la labor de Agustín Massa, quien, a pesar de haber sufrido un despiste, logró recuperarse y finalizar en la tercera posición, completando así un positivo inicio de temporada para los representantes de Balcarce en la categoría.

Foto gentiliza: Vertigo