TC: Ganó Canapino. Mangoni fue tercero en San Luis

Agustín Canapino (Camaro) se impuso este fin de semana en la 1ª fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, que se disputó en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis. El piloto de Arrecifes logró su tercera victoria en las últimas cuatro Finales y se consolidó como líder del “play-off”.

El piloto del Canning Motorsports dominó de punta a punta y consiguió su primera victoria en el circuito puntano. Julián Santero (Ford) y Santiago Mangoni (Camaro) completaron el podio.

Santero fue el principal perseguidor de Canapino durante gran parte de la carrera, manteniéndose a menos de un segundo. Sin embargo, tras la reanudación en la vuelta 13, luego del único ingreso del auto de seguridad, el mendocino no logró mantener el ritmo y sobre el final debió defender su posición ante Otto Fritzler (Camry NG).

Con este resultado, Canapino alcanzó su tercera victoria en la temporada —igualando su mejor registro anual, conseguido en 2022— y la número 18 en 235 presentaciones en el Turismo Carretera. También es la segunda vez que comienza la Copa de Oro con una victoria; la anterior fue en 2019, año en el que obtuvo su último título en la categoría.

El fin de semana marcó el estreno de modificaciones reglamentarias que otorgaron beneficios a Ford, Dodge y Torino. A pesar de ello, Chevrolet logró cortar una racha de cuatro triunfos consecutivos de Ford en el circuito de San Luis y alcanzó a esa marca como la más ganadora de 2025.

Santero, que busca revalidar el título obtenido en 2024, consiguió su cuarto podio del año, aunque aún no logró victorias en esta temporada. Finalizó segundo y se ubica a 17 puntos de Canapino en la tabla de la Copa de Oro. Según expresó, el estado de la pista y el desgaste de los neumáticos complicaron su rendimiento en las vueltas finales.

Santiago Mangoni volvió al podio tras siete Finales sin conseguirlo y sumó su segundo “top 3” en 2025. El balcarceño se encuentra quinto en la Copa de Oro y destacó el rendimiento del Camaro en el tramo final de la competencia.

Mauricio Lambiris (Mustang) finalizó cuarto, logrando su mejor resultado de las últimas seis carreras. Por detrás llegó Otto Fritzler, quien se mantuvo en zona de podio hasta la vuelta 21, cuando un exceso lo relegó al quinto lugar.

Mariano Werner (Mustang), en tanto, sufrió su quinto abandono en diez fechas. El entrerriano largó con problemas de temperatura en el motor de repuesto y quedó fuera de competencia. Actualmente se encuentra en la 11ª posición de la Copa de Oro.

La próxima fecha del Turismo Carretera será la segunda del “play-off” y se disputará en el autódromo de San Nicolás, el 4 y 5 de octubre.