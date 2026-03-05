Tenis de Mesa: Ignacio Bianchini al mundial juvenil

El balcarceño Ignacio Bianchini, representando a la Asociación Balcarceña de Tenis de Mesa, Club Top Serrano, Federación de Tenis de Mesa de la Provincia de Buenos Aires y Federación Argentina de Tenis de Mesa, estará participando este fin de semana de una de las citas más importantes del calendario juvenil de la World Table Tennis.

Se trata del mundial juvenil que se desarrollará en el CeNARD, donde participará en las categorías en U17/ U19 y doble mixto.

Con 163 jugadores de 21 países y categorías desde U11 hasta U19, el torneo reunirá a talentos de todo el mundo. Además, habrá una fuerte presencia nacional con aproximadamente 75 argentinos en competencia, una oportunidad clave para sumar experiencia y puntos internacionales.