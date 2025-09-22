Tercera edición de la Exposición de Ponchos en el cerro «El Triunfo»

El anfiteatro Saverio Bonazza será sede este fin de semana de la tercera edición de la Exposición de Ponchos. La propuesta tendrá lugar el sábado 27 y domingo 28, a partir de las 14 y con entrada libre y gratuita.

Omar Piontti, organizador de la actividad, explicó: “Como vecino no paramos, la idea es que el anfiteatro tenga vida todo el año. Este sábado y domingo a partir de las 2 de la tarde se viene la tercera exposición de poncho con más de 100 piezas que se van a exponer, ponchos muy antiguos que la gente va a poder ver y visitar”.

La muestra incluirá ejemplares de distintas regiones del país, identificados para que los visitantes puedan reconocer sus orígenes. “Cada provincia tiene su poncho. Van a estar todos identificados para que la gente distinga cuál es el poncho salteño, el norteño, el poncho pampa”, señaló Piontti.

Uno de los atractivos será la exhibición de una capa similar a la utilizada por el General San Martín, cedida por una estancia. Además, el sábado a las 16, Pichi Lucero brindará una charla sobre la historia y características de los ponchos. “El año pasado hizo una charla y a la gente le gustó mucho. Recorre toda la historia de los ponchos, los tejidos y los colores”, explicó Piontti.

La propuesta se complementará con servicio de cantina. “La gente puede disfrutar del lugar, llevar el mate, va a haber venta de café y tortas fritas. Es una ayuda para el anfiteatro para seguir manteniéndolo como hasta ahora”, indicó.

El cierre de cada jornada será a las 20 horas, con servicio de picadas.

Sobre los orígenes de la exposición, Piontti recordó: “Yo tengo una colección de ponchos muy grande y un día se me ocurrió: ‘¿Por qué no hacer una exposición de ponchos? Gente amiga y agrupaciones me prestaron piezas con mucha historia, ponchos que eran de abuelos o tíos y que son realmente reliquias. Así arrancó”.