Trabajos en el autódromo Juan Manuel Fangio con Tc Pick Up

El próximo sábado 18 de octubre se destinará el día a pulir detalles para la demarcación de la pista, en el Autódromo Juan Manuel Fangio de nuestra ciudad. La jornada incluirá pruebas controladas con vehículos de la categoría TC Pick Up, bajo la órbita de la ACTC, para definir las secciones que necesitan tener cuidados especiales en condiciones similares a las de una competencia.

Los organizadores remarcaron que «esta actividad no es una competencia, sino un procedimiento técnico» que servirá para establecer parámetros de seguridad en el trazado definitivo. Como resultado, se conocerá dónde colocar los pianos y reflejará la traza ideal gracias a pilotos de primera línea girando con vehículos de TC Pick Up.

Según se pudo conocer, pilotos como Christian Ledesma, Santiago Mangoni, Germán Todino, Gaspar Chansard y Tomás Abdala estarían aportando su «granito de arena» al compartir experiencia y conocimiento. Por la mañana se realizará el ingreso a los acreditados por Puerta 1, para desarrollar las tareas entre las 12 y la 16 horas, según lo previsto, exclusivamente con los autorizados en el predio. Acompañarán el encuentro las autoridades de la ACTC, funcionarios públicos provinciales y municipales.