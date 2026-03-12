Transporte escolar: solo se cumple un recorrido mientras esperan propuesta de Provincia

El servicio de transporte escolar en el distrito atraviesa una situación de incertidumbre y, por el momento, únicamente se encuentra funcionando con normalidad el recorrido correspondiente al Paraje La Brava.

Autoridades del Consejo Escolar señalaron a Radio Puntonueve que se encuentran a la espera de una propuesta formal por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la cual sería presentada este viernes para luego ser trasladada a los transportistas.

Según trascendió, la situación no solo gira en torno al valor del kilómetro que se pagará por los recorridos, sino también a una deuda que la administración provincial mantiene con los prestadores del servicio correspondiente a los meses de noviembre y diciembre. En ese sentido, los transportistas aguardan definiciones tanto sobre la actualización del monto como sobre el cobro de lo adeudado.

Este escenario ha generado que el resto de los recorridos permanezcan sin funcionamiento, mientras numerosos alumnos continúan esperando una solución que, según indicaron desde el Consejo Escolar, podría conocerse en las próximas horas.

Desde el organismo destacaron que existe buena predisposición por parte de los transportistas para retomar el servicio. No obstante, advirtieron que la propuesta económica deberá ser acorde a la situación actual, ya que de lo contrario algunos prestadores podrían decidir no continuar con la prestación.