Trasladarán a joven accidentado a un centro asistencial de mayor complejidad

Diego Cerone, uno de los jóvenes involucrados en el accidente ocurrido el pasado sábado en horas de la madrugada en Avenida Centenario, entre las calles 51 y 53, será trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad, mientras que se encuentra estabilizado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital local.

Cerone se encontraba como acompañante en un Peugeot 208 que colisionó contra un acoplado estacionado. Como consecuencia del impacto, sufrió múltiples fracturas, principalmente en el rostro.

La familia inició gestiones para concretar el traslado. Según informaron, la obra social que posee el joven no tendría cobertura en la zona, por lo que se evalúa la posibilidad de derivarlo a una clínica en Lanús, Buenos Aires. También se encuentra en estudio la alternativa de un posible traslado a un sanatorio de Mar del Plata, en caso de que alguna institución responda favorablemente en las próximas horas.