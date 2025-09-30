Trasladaron a herido en accidente a Mar del Plata

Diego Cerone, dirigente del PRO en Balcarce, fue trasladado este lunes por la noche al Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata luego de haber sufrido un accidente de tránsito el pasado sábado por la madrugada.

El hecho ocurrió en la avenida Centenario, entre calles 51 y 53, cuando el vehículo en el que iba de acompañante, un Peugeot 208, colisionó contra un acoplado. Cerone fue asistido en primera instancia en el Hospital Felipe A. Fossati, donde se procedió a su estabilización.

Debido a la complejidad de las lesiones, principalmente en el rostro, donde se detectaron múltiples fracturas, se iniciaron gestiones para su derivación a un centro con capacidad para atender este tipo de casos. La derivación se concretó recién el lunes, tras intervenciones de familiares, personal del Hospital y representantes de la empresa McCain, donde Cerone trabaja.

Los estudios médicos realizados determinaron la necesidad de atención por parte de profesionales especializados, lo que motivó la búsqueda de un sanatorio adecuado desde el mismo día del accidente.