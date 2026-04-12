Triunfo de los hermanos Lescano en el inicio del Regional de Duatlón

Este sábado 12 se disputó la primera fecha del Campeonato Regional de Duatlón en el autódromo Miguel Ángel Atauri, con destacada participación de atletas de distintos puntos de la región.

En ese contexto, el binomio balcarceño integrado por Shalom Lescano (running) y Abdías Lescano (MTB), representantes de la Agrupación Atlética CACCE “Las Águilas”, se quedó con el primer puesto en la categoría mixta, tras completar la exigente prueba en un tiempo total de 58 minutos y 51 segundos.

Además, la dupla logró una meritoria cuarta posición en la clasificación general absoluta, compitiendo de igual a igual frente a equipos masculinos.

La competencia se desarrolló bajo el formato tradicional del duatlón: comenzó con 3.000 metros de pedestrismo, donde Shalom marcó un tiempo de 10:20; continuó con 20 kilómetros de mountain bike, tramo en el que Abdías registró 38:01 sobre caminos rurales; y finalizó con otros 3.000 metros de running, nuevamente a cargo de Shalom (10:30). La parte pedestre se realizó íntegramente dentro del autódromo, mientras que el segmento de MTB se llevó a cabo en circuitos rurales de la zona.

El evento contó con una importante convocatoria de deportistas y un numeroso acompañamiento del público.

En la clasificación general, el podio quedó conformado por:

Leonel César – Cristian Romero (57:47) Diego Galván – Andrés Dagostino (58:10) Cristian Nogueira – Carlos Sayago (58:16) Shalom Lescano – Abdías Lescano (58:51)

De esta manera, los representantes de Balcarce iniciaron el campeonato con un resultado destacado, posicionándose como protagonistas de la temporada.