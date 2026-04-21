Textilana solicita concurso preventivo y busca reordenar su estructura para evitar la quiebra

Tras más de 45 años de trayectoria en Mar del Plata, la empresa textil Textilana S.A., reconocida por su marca de sweaters Mauro Sergio, confirmó que inició un concurso preventivo con el objetivo de evitar la quiebra.

A través de un comunicado oficial, la firma informó que atraviesa un proceso de reordenamiento estratégico orientado a fortalecer su producción nacional, en un contexto marcado por cambios en la economía argentina y una caída generalizada del consumo.

“En el marco de la transformación que atraviesa la economía argentina y ante la contracción generalizada del consumo, informa que ha solicitado la apertura de un proceso de reordenamiento”, señalaron desde la compañía.

Asimismo, destacaron que la decisión fue adoptada “con la máxima responsabilidad institucional” y que apunta a garantizar la continuidad operativa de la estructura industrial, así como a preservar el valor de la marca en el mercado.

En ese sentido, la empresa subrayó que el proceso también busca asegurar el abastecimiento de mercadería a sus clientes, en un intento por sostener su presencia comercial mientras avanza en la reorganización financiera.

La situación de Textilana se inscribe en un escenario complejo para el sector textil, uno de los más afectados por la retracción del consumo interno y las dificultades económicas que atraviesa el país.