Un auto terminó contra una vivienda

En la tarde de este martes se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida Virgen de Luján y calle 38, que dejó como saldo daños materiales pero, afortunadamente, sin personas heridas.

Por causas que no fueron precisadas, un automóvil Chevrolet Corsa perdió el control, subió a la vereda y finalizó su recorrido impactando contra la pared de una vivienda. En el hecho también se vio involucrada una camioneta Volkswagen Amarok, que sufrió daños menores.

De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor del Corsa habría intentado esquivar a la camioneta, maniobra que derivó en que el vehículo terminara sobre la vereda. A pesar de la violencia del impacto, no se registraban peatones en el lugar al momento del siniestro.

En el sitio trabajó personal de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.