Turismo Pista: Santiago Lantella finalizó 20° en San Jorge

El pasado fin de semana se disputó la octava fecha del calendario 2025 del Turismo Pista en el autódromo de San Jorge, Santa Fe. Santiago Lantella, representante de Balcarce y último ganador en la Clase 2, cerró su participación en el puesto 20.

La actividad comenzó el día viernes con una clasificación marcado por la lluvia, lo que impidió a Lantella concretar una vuelta rápida. El sábado, el panorama se complicó aún más con la rotura del pin delantero y del motor, lo que modificó los planes del equipo de cara al resto del fin de semana.

En la serie clasificatoria, Lantella largó desde la posición 14 y logró avanzar hasta el quinto lugar, pero recibió un recargo por adelantamiento indebido en la largada y fue reclasificado en el noveno lugar.

Para la final del domingo, el equipo trabajó en el recambio del motor, aunque el rendimiento no fue el esperado. Lantella partió desde el puesto 27 y llegó a ubicarse 31° en carrera. Luego, tras el ingreso del auto de seguridad, logró recuperar posiciones hasta finalizar en el puesto 20.

La competencia fue ganada por Francisco Calo. En el campeonato, Santiago Lantella se ubica en la cuarta posición, a 40 puntos del puntero, Joaquín Melo.