Bomberos: últimos números en venta de la rifa anual y preparativos para un aniversario histórico

La rifa anual de los Bomberos Voluntarios de Balcarce se sorteará el sábado 27 de septiembre con una cabaña equipada en Los Pinos como primer premio. A su vez, la institución anunció la última peña del año y los festejos por los 75 años del cuartel en 2026.

«Estamos saliendo mañana y tarde al centro de la ciudad y a distintos puntos hasta terminar de venderlas. Nos quedan muy poquitos números», destacó Silvio Cattáneo, presidente de la comisión directiva.

Paralelamente, la comisión ya trabaja en la organización de la última peña del año, programada para el sábado 15 de noviembre y de cara al 75 aniversario. Para tal fin, la entidad prepara una agenda especial con actividades deportivas, sociales y culturales que se extenderán a lo largo de todo el año. El objetivo es homenajear a quienes sentaron las bases de la institución, y al mismo tiempo, fortalecer el vínculo con la sociedad balcarceña.