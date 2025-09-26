Un adolescente habría abusado de un niño de 9 años: fue aprehendido

Un sujeto de 16 años fue aprehendido en el Barrio Alborada tras la intervención de un familiar de la víctima. El rápido accionar fue clave para poner al acusado a disposición de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil.

Agentes de la Estación de Policía Comunal lograron la aprehensión de un adolescente de 16 años en la zona de calles 41 y 22, en el marco de una causa por «Abuso sexual simple».

Los hechos se desencadenaron cuando un familiar de la víctima, un niño de 9 años, salió en su búsqueda y lo encontró a pocos metros de su domicilio siendo retenido por el imputado. El agresor, un joven masculino de 16 años, fue sorprendido en una situación de abuso contra el niño. Ante el intento de fuga del agresor, un vecino logró retenerlo en el lugar hasta la llegada del personal policial.

Ante esta situación y luego del reporte al 911, los efectivos se dirigieron de inmediato al lugar y procedieron a la aprehensión del sindicato.

Efectuada la consulta con la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) N° 2, a cargo del Dr. M. Yanes Urrutia, se avaló la detención y se dispuso la formación de causa por el delito de «Abuso sexual simple». Además, se ordenó la remisión inmediata del adolescente aprehendido al Centro de Admisión y Evaluación (CEA), conforme a las directivas judiciales.