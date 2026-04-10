Un aprehendido con pedido de captura y secuestro de una moto

En las últimas horas, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce, en forma conjunta con efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) Balcarce, procedió a la identificación de dos sujetos que se desplazaban en motovehículos durante una recorrida preventiva en la localidad de Los Pinos, más precisamente en el sector de La Cantera.

Al momento de la interceptación, los ocupantes carecían de la documentación obligatoria para circular, por lo que se solicitó la intervención del área de Tránsito. Asimismo, al cursar los datos de los rodados por el sistema informático, se constató que uno de ellos registraba un pedido de secuestro activo por el delito de robo, con fecha 15 de enero de 2026, solicitado por la ciudad de Mar del Plata.

Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Ana Caro, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de encubrimiento, la aprehensión del imputado y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...